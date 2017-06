Ha fatto sesso con una donna corpulenta, ha ripreso di nascosto la scena e infine ha pubblicato il video online su un gruppo chiuso di Facebook di soli uomini, insultandola pesantemente per il suo peso con la frase: "Qual è la balena più grande che hai arpionato? Ho atterrato questa bestia di 130 kg". Protagonista della vicenda un uomo australiano che tra le centinaia di messaggi beffardi di alcuni degli oltre 14mila iscritti al gruppo, ha trovato però anche diversi commenti di disapprovazione come quello di Hayden Brien un altro utente del social che lo ha denunciato apertamente.

Brien ha fatto uno screenshot del video postandolo sulla sua bacheca e chiedendo agli altri di condividere per convincere facebook a sanzionarlo. Brien infatti aveva segnalato il contenuto come non appropriato ma i responsabili non lo hanno cancellato spiegando che non violava le regole del social. In molti quindi hanno condannato l'atteggiamento dell'australiano e lodato il gesto di Brien fino a convincere Facebook a riesaminare la questione. "Stiamo investigando e riesaminando ciò che è accaduto e assicuriamo che le nostre politiche saranno applicate in modo coerente rispetto a questo tipo di contenuti", ha detto una portavoce dell'azienda.