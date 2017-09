Nonostante avesse a bordo decine di piccoli alunni da portare a scuola, non ha esitato a fermare lo scuolabus che guidava e per far salire sul mezzo una donna che faceva l'autostop in strada col suo cane. Per questo un'autista di un bus scolastico della città di Vian, nello Stato dell'Oklahoma, in Usa, è stata sospesa dal servizio senza stipendio ed è finita sotto accusa col rischio di essere licenziata in tronco. Secondo le autorità locali, infatti, la donna avrebbe messo a rischio l'incolumità dei piccoli visto che al momento del fatto a bordo dello scuolabus vi erano 24 piccoli studenti, da i tre fino ai 12 anni .

A denunciare l'accaduto è stata la madre di alcuni piccoli che erano a bordo e che aveva sentito il racconto dai figli. "Non solo li ha messi in pericolo, perché sarebbe potuto accadere qualsiasi cosa a questi bambini, ma a rendere la cosa ancora peggiore è il fatto che ha detto ai piccoli di non dire niente o avrebbero subito delle conseguenze", ha spiegato la donna ai media locali. L'autista, Katie Chapman, ha ribattuto che si trattava di una donna che conosceva e che era ferma ad una fermata dell'autobus a circa mezzo miglio dalla sua casa. L'autista inoltre ha spiegato di essere stata avvisata di un fuggitivo in libertà nella zona e per questo ha detto alla donna di salire.