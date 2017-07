Un giovane di spalle che viene fotografato mentre fa pipì sul Ponte Vecchio a Firenze. È quanto mostra una immagine finita su Facebook qualche giorno fa che ha suscitato molte polemiche in rete, con tanti che chiedono maggiori controlli anti-degrado nel capoluogo toscano. La foto dell’uomo che scambia Ponte Vecchio per un bagno è datata 23 luglio (sarebbe stata scattata alle 7 del mattino di domenica) ed è stata postata su Facebook sul gruppo fiorentino “Abusivismo e degrado”. “Dopo i due ‘turisti’ nudi che fanno selfie mentre urinano in Arno ecco un altro bel ‘turista’ che usa Ponte Vecchio come toilette”, è quanto ha scritto sul social network la persona che ha pubblicato lo scatto, secondo cui il giovane (rimasto ignoto) alle rimostranze avrebbe risposto “con sorriso beffardo alcolico”. “Fermiamo questo scempio”, è quindi l’appello comparso su Facebook.

I cittadini chiedono maggiori controlli – Tantissimi i commenti di protesta e condanna per l’atto e di quanti appunto chiedono più controlli anti-degrado. “Una amministrazione comunale di una città come Firenze non dovrebbe permettere tutto questo sudiciume”, è ad esempio uno dei commenti apparsi sotto la foto su Facebook. C’è da dire che non è la prima volta che a Firenze vengono segnalati episodi simili: nello stesso gruppo su Facebook, ad esempio, un altro utente ha pubblicato la foto di una persona che fa pipì a ridosso di un albero in piazza Indipendenza.