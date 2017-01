Una mancia di 1.000 dollari su un conto di $87,15. Quando Jennifer Peitsch, cameriera del Mongo Grill di Winnipeg, nella provincia canadese di Manitoba, si è accorta dei soldi extra lasciati da quella cliente per poco non l’è venuto un colpo. Poi è arrivata l’emozione e le lacrime: "Ho pensato che fosse un errore, ma lei mi ha assicurato che era proprio la mancia che intendeva lasciare, così ho iniziato a piangere e a ringraziarla più e più volte". Come riporta la ABC, la cameriera 20enne sabato scorso aveva avuto “una giornataccia”, come lei stessa ha ammesso. “Ero veramente occupatissima, c’è molta gente ed ero stressata. C’era questa donna. Quando l’ho servita, mi ha detto di aver fatto anch’essa la cameriera in passato e di capire come mi sentivo” ammette Jennifer. Il denaro è stata una benedizione e un sollievo per la ragazza, che ha affermato di essere costretta a fare due lavori giornalieri "solo per tirare avanti”. La 20enne è infatti occupata a tempo pieno in un negozio dalle 7 di mattina alle 4 di pomeriggio. Spesso lavora part-time come cameriera dalle 17:00 alla 22:30 solo per "avere abbastanza soldi per pagare le bollette".

Jennifer ha detto di aver subito saldato il debito sulla sua carta di credito con quei mille dollari. E l’è rimasto qualcosa da mettere da parte per andare al college. L’unico dispiacere della giovane è non essersi fatta dire il nome della sua benefattrice. Grazie all’aiuto della Rete è comunque riuscita a risalire a quella donna: Lisa Julia Holgate. “Sono davvero in estasi per Jennifer” ha detto a CBC NewsThat, dopo essere stata scovata tramite un post di Facebook condiviso da migliaia di persone, proprio con l’obiettivo di scoprirne l’identità. "Mi ha chiesto il motivo per cui ho fatto questo, e le ho detto che era una brava persona; ho pensato che sta lavorando sodo e se lo meritava", ha detto la donna.