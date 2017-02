Craig Wells, ex stella del rugby di 46 anni, dovrà trascorrere sei anni dietro le sbarre per aver violentato una ragazza di 14 anni dopo averle fatto bere vodka e fumare marijuana. L'uomo tre giorni fa è stato condannato dalla Corte Distrettuale di Newcastle per i terribili fatti risalenti al luglio del 2015, quando Wells – la sera del suo 45esimo compleanno – decise di abusare di quella che all'epoca era poco più che una bambina, arrivando a dirle: "Se non fossi così giovane ti metterei incinta".

Il processo ha dimostrato che Wells, dopo aver violentato la ragazza, le ha chiesto se si fosse divertita come si era divertito lui. Theresa Anne Blair – questo il nome della giovane vittima – era infatti stata convinta dall'uomo ad assumere un mix di sostanze stupefacenti e superalcolici pochi minuti prima dello stupro, vincendo così le sue resistenze. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'ex rugbista sarebbe salito sopra alla bambina, quasi schiacciandola e impedendo in quel modo che potesse muoversi, per poi abusarne senza nessuno scrupolo arrivando persino a ipotizzare di metterla incinta.

Per questo reato Craig Wells è stato condannato a sei anni di reclusione. La vicenda ha profondamente sconvolto il Regno Unito, paese in cui l'uomo è stato a lungo un vero e proprio idolo della palla ovale, arrivando a indossare gli abiti della nazionale e persino a sfiorare una vittoria ai campionati del mondo del 1991. Secondo uno psichiatra che lo ha sottoposto a una perizia, l'uomo dopo aver appeso le scarpe al chiodo abbandonando l'attività agonistica ha iniziato ad abusare di alcol e sostanze stupefacenti, arrivando ad avere una vera e propria ossessione per il sesso persino con minori. Per questo la condanna a sei anni è stata ritenuta da molti osservatori fin troppo lieve e tollerante.