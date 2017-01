"Lo dovevo fare", così un giovane nigeriano immigrato in Italia ha giustificato l'incredibile gesto compiuto nei giorni scorsi in Toscana dopo aver ritrovato su un treno uno smartphone che una sconosciuta aveva smarrito su un convoglio regionale. Dopo aver ricevuto la telefonata della ragazza proprietaria del cellulare, che si era accorta di aver smarrito il telefono solo una volta giunta a casa, il 30enne infatti non ha esitato a riconsegnarglielo viaggiando però per oltre dieci chilometri con l'unico mezzo che aveva a disposizione: le gambe. A raccontare la storia, come riporta Il Corriere Fiorentino, è stato il padre della ragazza che su Facebook ha voluto ringraziare pubblicamente il 30enne Tom senza nascondere la sua commozione per il gesto.

"Grazie Tom, grazie al ragazzo nigeriano, solo e senza lavoro, dall’italiano incerto quanto il suo futuro (e glielo auguro comunque glorioso), che ha trovato in treno il cellulare di mia figlia e, pur di riportarglielo, s’è fatto Incisa-Rignano a piedi, non avendo altri mezzi", ha scritto l'uomo, aggiungendo: "Ha detto lo dovevo fare come se fosse l’unico scopo di tutta la sua vita". Il 30enne ha dato appuntamento in stazione dove ha riconsegnato il telefono alla 18enne senza accettare nulla in cambio, nemmeno un caffè, nonostante abbia raccontato di non avere un lavoro né famiglia. Un gesto che ha permesso al padre della ragazza di affermare: "Più che per aver ritrovato il telefono sono contento perché, nonostante tutto, penso che ancora si possa aver fiducia nell'umanità".