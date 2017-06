L'11 giugno circa 9 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti in seno ai consigli comunali e i Sindaci di importanti città, tra cui 4 capoluoghi di Regione: L'Aquila, Genova, Palermo e Catanzaro. Il sistema elettorale attualmente in vigore per l'elezione dei sindaci prevede il doppio turno; nel caso in cui nessuno dei candidati ottenesse il 50% + 1 dei voti al primo turno, per determinare il vincitore si farà ricorso a un turno supplementare di ballottaggio, in programma il 25 giugno.

Lo spoglio comincerà alle ore 23, immediatamente dopo la chiusura dei seggi e i primi risultati consolidati sono attesi intorno all'una di notte. Alla chiusura dei seggi saranno diffusi i primi exit poll, ovvero delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi

, che vengono poi centralizzate e pesate dagli addetti degli istituti di rilevazione statistica, in modo da risultare quanto più attendibili possibile.

Exit poll comunali 2017, dover seguirli.

Come noto, dopo le polemiche degli ultimi anni sull'attendibilità degli exit poll e alcuni turni elettorali di "pausa", da qualche tempo la gran parte delle trasmissioni televisive di approfondimento ha reintrodotto la diffusione degli exit poll nel corso degli speciali elettorali. Così questa sera avremo i primi exit poll e successivamente le proiezioni in tempo reale sia nell'approfondimento su RaiNews che nello speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su RaiUno. Anche Enrico Mentana, nella tradizionale Maratona Mentana di La7 (lo speciale TGLa7) proporrà exit poll e proiezioni in tempo reale, infine, lo speciale di SkyTg24 seguirà minuto per minuto lo spoglio dai seggi delle principali città al voto.

Verso le 23:30 sono attese poi le prime proiezioni, mentre a partire dalla mezzanotte sarà possibile consultare i dati in arrivo dal ministero dell'Interno, anche su Fanpage.it.