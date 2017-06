La lunga notte dei ballottaggi per le elezioni comunali 2017 presenta tante incognite e una serie di duelli di grande rilevanza, anche per gli equilibri politici nazionali. Da Genova a Parma, passando per Padova, Verona e L'Aquila, fino ad arrivare a Catanzaro, sono tanti i duelli incerti e dall'esito niente affatto scontato.

Anche per questo motivo, sarà interessante seguire le indicazioni degli exit poll che, come sempre, saranno diffusi immediatamente dopo la chiusura dei seggi e precederanno le proiezioni e il successivo arrivo dei dati reali, che confluiranno sui server del Viminale, dopo essere passati per il vaglio degli uffici elettorali dei singoli Comuni.

Gli exit poll, che si basano sulle interviste realizzate a campione all'uscita dei seggi, saranno diffusi in primo luogo dalla Rai, con lo speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, che si avvarrà della consulenza di Nando Pagnoncelli e dell'istituto Ipsos. Anche RaiNews24 proporrà uno speciale dal titolo ‘Amministrative 2017, ballottaggi', con il direttore del canale all news della Rai, Antonio Di Bella, che commenterà in studio con Giorgia Rombolà e gli ospiti, e diffonderà exit poll, proiezioni e dati ufficiali.

La7 si affiderà all'ormai tradizionale "Maratona Mentana", ovvero lo speciale del TgLa7 condotto dal direttore Enrico Mentana e con gli exit poll realizzati dalla Emg di Masia.

SkyTg24 offrirà ai propri telespettatori uno speciale denominato "Città al voto", che comincerà alle 22:40 e andrà avanti fino a notte inoltrata, con collegamenti dalle principali città al voto, exit poll, proiezioni e ospiti in studio per commentare i risultati.

Sarà ovviamente possibile seguire le elezioni comunali 2017 nell'apposita sezione dedicata su Fanpage.it, con i risultati in tempo reale diffusi dal sito del ministero dell'Interno.