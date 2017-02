La moglie dell'ex vigile del fuoco di 55 anni trovato morto ieri mattina nella sua casa del centro storico di Pistoia è stata enunciata in stato di libertà per omissione di soccorso e maltrattamenti. Stando a quanto riferiscono le cronache locali la donna avrebbe lasciato il marito a terra, dopo che si era sentito male sabato sera, non riuscendo a sollevarlo. La chiamata al 118 per la richiesta di un'ambulanza, tuttavia, è arrivata solo alle 7 di ieri mattina, con svariate ore di ritardo.

La moglie dell'ex pompiere è stata condotta in questura dove è stata ascoltata fino a tarda sera dal dirigente della squadra mobile Antonio Fusco, le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Grieco. Quando ieri mattina il personale della Misericordia di Pistoia e del 118 è arrivato nella casa, per l'uomo ormai non c'era più niente da fare. I primi accertamenti hanno evidenziato che l'ex vigile del fuoco sarebbe morto nella notte tra sabato e domenica, anche se sarà l'esito dell'autopsia, affidata al medico legale Alberto Albertacci, a restituire con certezza le esatte cause della morte.

Alcuni lividi sul suo volto dell'uomo hanno ieri fatto scattare un campanello di allarme, tanto che il medico del 118 ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno quindi effettuato tutti i rilievi del caso nell'appartamento per poi accompagnare la moglie del 55enne in commissariato e sottoporla a un lungo interrogatorio.