Come tanti altri detenuti brasiliani, aveva approfittato della confusione scoppiata all'improvviso nel carcere Antonio Trindade di Manaus, nello Stato di Amazonas, per darsi alla fuga. Peccato per lui però che la sua mania di protagonismo sia stata più forte di tutto e invece di pensare a scappare insieme agli altri 72 prigionieri ha deciso di fermarsi per farsi un selfie proprio durante la fuga postandolo poi addirittura sul suo profilo personale di facebook. Un errore che gli è costato molto caro visto che la polizia brasiliana lo ha individuato e arrestato proprio grazie a quello scatto in tempo reale che ha permesso agli inquirenti di risalire subito alla sua posizione per riportarlo in cella.

Autore della mossa singolare è il giovane detenuto brasiliano, Brayan Bremer, che, secondo quanto rivelano i media locali, è sempre stato molto attivo sul social anche durante la sua prigionia nonostante fosse rinchiuso in cella. Una mania di apparire dimostrata dal profilo pubblico dove dopo la notizia sono apparsi centinaia di commenti del tipo: "Idiota, corri", o "ora scatta selfie dalla prigione