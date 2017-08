in foto: Belinelli e Eliyahu dopo la sfida fra Italia e Israele di due anni fa @Getty Images

Tutto pronto per l’esordio della Nazionale di Ettore Messina agli Europei. Alle 20.30 (diretta su SkySport2 e SkySportMix) gli azzurri sfidano i padroni di casa di Israele all’arena Yad-Eliyahu davanti a diecimila spettatori per partire col piede giusto. Quella di stasera è una delle partite chiave per Belinelli e soci che hanno nella formazione israeliana una delle più difficili da affrontare nel girone che comprende anche la forte Lituania e le più abbordabili Germania, Georgia e Ucraina. Occhio però sia ai tedeschi che pure sono privi di Nowitzki, sia ai georgiani, che hanno in squadra il campione Nba Zaza Pachulia. La formula prevede la qualificazione agli ottavi di finale per le prime quattro di ogni girone.

L’avversario.

Israele potrà contare sul calore del pubblico amico in uno degli impianti storici della pallacanestro europea, ma anche su un roster competitivo. La stella è il tiratore Omri Casspi, fresco acquisto dei Golden State Warriors ed ex compagno di Belinelli ai Sacramento Kings due stagioni fa. Sono tanti i giocatori con esperienza ad alto livello in Europa: il playmaker Gal Mekel, la guardia Yogev Ohayon, l’ala piccola Guy Pnini e il lungo Lior Eliyahu. Sotto canestro c’è invece Richard Howell, giocatore americano di passaporto israeliano visto a Caserta qualche anno fa. In panchina un tecnico esperto come Erez Edelshtein.

Gli azzurri.

Tante le assenze, che d’altronde hanno falcidiato anche altre Nazionali. Il leader in attacco è certamente Marco Belinelli che è a un passo da quota duemila punti in azzurro. Il ct Messina si aspetta tanto poi da Gigi Datome e Nicolò Melli, che il prossimo anno giocheranno assieme coi campioni d’Europa del Fenerbahce. Mancherà Davide Pascolo a causa di un infortunio patito nelle ultime ore, al suo posto convocato Filippo Baldi Rossi. Sarà importante il ruolo del naturalizzato Burns, così come l’impatto dei tanti esordienti chiamati a dare qualità uscendo dalla panchina.

Caso Gallinari.

Dopo la rissa con l’Olanda e il conseguente infortunio che lo ha messo ko il giocatore dei Los Angeles Clippers è tornato a parlare. Nei giorni scorsi, intercettato dai microfoni di TMZ, ha detto di essere "quasi pronto a giocare”. Dichiarazioni che non sono piaciute al presidente federale Gianni Petrucci, che commenta così sulla Gazzetta dello Sport: “Il principio che chi tace non sbaglia mai è sempre valido. Avrei gradito silenzio in questa situazione”. Insomma nervi tesi e una frattura fra Gallinari e Federbasket che va certamente al di là dell’infortunio del 29enne giocatore lombardo.