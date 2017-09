Peggiore prestazione agli Europei di una Nazionale irriconoscibile in attacco. Nessuno dei protagonisti azzurri è all’altezza, eccetto Ariel Filloy nella metà campo offensiva e Nicolò Melli in difesa. In evidenza tutti i limiti degli italiani contro un avversario sulla carta assolutamente alla portata. Da sottolineare il pessimo 4/18 al tiro di Marco Belinelli, in difficoltà anche Hackett che pare patire da un punto di vista atletico dopo il lungo stop per infortunio. Adesso attesa per la gara fra Georgia e Israele, in caso di sconfitta dei padroni di casa gli azzurri sarebbero qualificati agli ottavi. In caso contrario decisiva la sfida di domani (ore 16.30, diretta SkySport 2) contro la Georgia.

in foto: Il ct azzurro Messina in panchina contro la Germani @Getty Images

La cronaca.

L’avvio è molto equilibrato. Gli attacchi eseguono bene i giochi anche se le percentuali sono basse per entrambe le squadre. L’Italia non soffre tanto Schroder ma i gregari tedeschi, a partire da Tadda e Lo. Gli azzurri rispondono con Belinelli e il buon impatto dalla panchina di Aradori e Biligha.

Una sciocchezza di Cusin vale un gioco da quattro punti per Theis che segna il massimo vantaggio della Germania sul 19-24. L’Italia forza troppo in attacco: Datome segna ma la squadra non carbura. Serve una difesa di squadra per dare una scossa agli azzurri dopo un time out del ct Messina: Datome e Belinelli firmano un controbreak di 8-0 che rimette il match in equilibrio. L’Italia però non ha continuità in attacco, così la gara va a strappi fino al 29 pari con cui si va all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo gli attacchi continuano a faticare, Belinelli impiega due minuti e mezzo per segnare il primo canestro azzurro della ripresa. Filloy inventa poco dopo un canestro da circo, ma l’attacco italiano resta in evidente difficoltà. Schroder e soci ne approfittano ma senza dare strappi al match, così restano avanti con l’Italia tiene la scia grazie a un acciaccato Melli sontuoso in difesa. I tedeschi sono comunque più lucidi, come dimostra il 43-38 con cui chiudono terzo quarto.

Messina pesca dalla panchina Andrea Cinciarini che recupera due palloni preziosi, anche se le percentuali al tiro da fuori restano davvero pessime. Ci pensa Filloy a sbloccare l’attacco italiano dopo sette minuti senza canestri dal campo. I tedeschi trovano un protagonista inaspettato in Barthel (7 punti in fila per lui) trovando il massimo vantaggio sul 56-47 al 36esimo grazie anche a un ottimo Schroder. L’Italia va in rottura prolungata e la Germania ovviamente ne approfitta, toccando addirittura il +13 con Theis. Per gli azzurri brutta prestazione e sconfitta meritata, anche al di là del 55-61 finale.

Il tabellino.

Italia- Germania 55-61

Italia: Hackett, Belinelli 12, Datome 9, Melli 8, Cusin; Aradori 9, Biligha 2, Baldi Rossi, Filloy 15, Cinciarini, Burns n.e., Abass n.e. All. Messina.

Germania: Schroder 17, Tadda 6, Benzing,Barthel 9, Voigtmann 12; Lo 4, Staiger, Theis 11, Akpinar, Thiemann, Heckmann 2, Hartestein n.e. All. Fleming.

Parziali: 17-16, 29-29, 38-43.

Arbitri: Bulto, Maricic e Cici.

Spettatori: 2250.