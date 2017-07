Simone Trubia, un ragazzo di 22 anni di Gela, è deceduto ieri mattina presumibilmente per cause naturali mentre si trovava a Etnaland a Belpasso. Il giovane era affetto da una grave cardiopatia ed era in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico: ieri si era recato al parco acquatico con l'aspettativa di poter trascorrere finalmente una giornata spensierata. Appena entrato però, e ancora prima di iniziare qualsiasi attività all’interno del parco divertimenti, Simone Trubia ha cominciato ad accusare forti malori.

Il giovane è stato immediatamente soccorso ma l'intervento dei medici è risultato del tutto inutile. Simone infatti è morto sul posto prima ancora che arrivasse l’elisoccorso che era stato contattato dai responsabili medici della struttura. A comunicare la notizia lo stesso parco giochi che ha dedicato al giovane un lungo messaggio di cordoglio che, pubblicato sulla pagina fan, ha spiegato in breve le dinamiche dell’accaduto.

"Oggi abbiamo soccorso un giovane 22enne che, mentre si accingeva a iniziare la sua giornata al Parco e prima ancora di provare un qualsiasi scivolo, ha accusato un malore legato alle sue personali condizioni di salute e che, purtroppo, si è rivelato fatale. A nulla è valso l’impegno e la professionalità profuse da tutte le unità mediche presenti. Una giornata di divertimento non ancora iniziata si è trasformata per questa famiglia in disperazione e grande dolore, al quale tutti noi ci associamo. La vita a volte sa essere crudele".