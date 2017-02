In maniera abbastanza improvvisa, è tornato a farsi e sentire e soprattutto vedere l'Etna, dopo un lungo periodo di tranquillità che andava avanti ormai da mesi. Il vulcano siciliano è infatti attualmente in eruzione con emissione di flusso lavico che scorre sul fianco meridionale dello stesso cono. Tra esplosioni e boati, l’eruzione è visibile anche da distanza grazie alla buona visibilità attuale.

Secondo quanto riportano i media locali, la colata di lava si dovrebbe essere incanalata in una vecchia fessura eruttiva (2014) e adesso dovrebbe espandersi verso Sud-Ovest. Il condizionale è d'obbligo in questi casi, secondo quanto spiegano dall'Osservatorio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, perché da quelle parti la morfologia è sub-pianeggiante, evidenzia Il Giornale Di Sicilia.

L'ampiezza del tremore interno ai condotti magmatici, secondo i rilievi dell'Ingv, “è in continuo aumento”, segnale che “il sistema sta rilasciando un notevole grado di energia”. Ad ogni modo, i fenomeni vulcanici, al momento concentrati nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa, non costituiscono un pericolo né per le case e le strutture, né per le persone. L’aeroporto internazionale di Catania non è interessato dall’attività in corso ed è pienamente operativo: è stato emesso un avviso aereo (Vona) arancione che lascia aperti gli spazi aerei.