Tra le persone estratte ancora in vita dalle macerie dell‘hotel Rigopiano di Farindola ci sono anche Domenico Di Michelangelo, per gli amici Dino, 41enne originario di Chieti, agente di polizia del commissariato di Osimo, in provincia di Ancona, e la moglie Marina Serraiocco, 37 anni, cresciuta a Popoli – in Abruzzo – ma da tre anni trasferitasi nelle Marche dove ha aperto, proprio a Osimo, il negozio “La bomboniera di Marina”. Insieme ai due è stato estratto anche il piccolo Samuele, 7 anni, figlio della coppia. La famiglia osimana, così come gran parte degli altri ospiti della struttura, si trovava nell'hotel alle pendici del Gran Sasso per trascorrere qualche giorno sulla neve, approfittando di un'offerta particolarmente vantaggiosa e di prezzi più bassi del solito.

Due giorni fa, mercoledì pomeriggio, dopo aver avvertito la sequenza di scosse di terremoto, Domenico, Marina e Samuele aveva deciso di fare i bagagli e tornare a casa. Era tutto pronto, quando sono stati avvertiti da un dipendente dell'hotel che la strada, a causa delle forti nevicate, era del tutto impraticabile. Sarebbe stato necessario pazientare e attendere l'arrivo di uno spazzaneve, che in teoria avrebbe dovuto ripristinare la viabilità a partire dalle 15. Mentre attendevano l'inizio dei lavori l'hotel Rigopiano è stato sepolto da una slavina.

A dare l'annuncio del ritrovamento della famiglia, è stato il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, con un post sul suo profilo Facebook: “Sono salvi. Fonti autorevoli mi comunicano che sono tutti e tre vivi. Vi aspettiamo a Osimo a braccia aperte”. Anche Domenico, Marina e il piccolo Samuele sarebbero riusciti a salvarsi, come altri superstiti, grazie a vere e proprie "camere d'aria" che si sono create nell'hotel dopo essere stato investito dalla valanga e spostato di almeno 10 metri.