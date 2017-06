In molte zone d’Italia è già estate piena. Le temperature di questi giorni, ben oltre la media stagione, lo confermano. Ma il caldo di questo periodo è solo un assaggio di ciò che il 2017 ha previsto per lo Stivale tra la fine di giugno, luglio e agosto. “L’Italia sarà un forno”, almeno secondo le prime previsioni di lungo periodo dell'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), organizzazione intergovernativa indipendente supportata da 34 Paesi. In realtà, tutta in l’Europa le temperature saranno assolutamente bollenti. Secondo l'aggiornamento dal Centro europeo con sede a Reading, in Regno Unito, la situazione climatica sarà infuocata.

Gli esperti del sito ‘IlMeteo.it' entrano più nello specifico. Nella cartina (che "riproduce tale e quale quella ‘tecnica' di Ecmw", ricorda il portale meteorologico) si vedono le temperature previste nei mesi estivi attraverso stime che si basano su dati riferiti ad una media degli ultimi 30 anni.

Naturalmente, "più il colore è rosso e più la temperatura, rispetto alla media, sarà più alta" si legge sul portale. "Un colore rosso scuro indica una temperature superiore alla media di 2/3 gradi". E per quanto riguarda il Belpaese, i colori prevalenti sono proprio l’arancione e il rosso, "indice di un caldo anomalo e superiore alla media di 2 gradi circa, anche di 3 gradi al Nordovest, Sardegna, Toscana" sottolineano gli esperti de ‘IlMeteo.it'. Dobbiamo dunque aspettarci temperature "sopra i 30/34 gradi per moltissimi giorni, a fronte di pochissime precipitazioni, anche queste previste sotto la media, soprattutto al Nordest".