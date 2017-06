Una violenta esplosione ha colpito nelle scorse ore una scuola materna nella parte orientale della Cina provocando numerosi morti e feriti tra cui purtroppo anche alcuni piccoli che frequentavano l'asilo. Lo riportano i media locali non precisando se si sia trattato di un atto premeditato contro i bambini o di un incidente. L'episodio è avvenuto nella città di Xuzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, alle 4.50 del pomeriggio (le 10.50 in Italia), l’ora di uscita dei piccoli dall’asilo. Le prime informazioni che giungono dal posto parlano di almeno 7 morti e una sessantina di feriti ma il bilancio è molto provvisorio.

Alcuni video rilanciati dal sito del Quotidiano del Popolo mostrano la grossa esplosione e poi corpi insanguinati davanti al cancello dell’asilo, identificato come il Chuangxin. In alcuni fotogrammi si vedono le drammatiche immagini di madri abbracciate ai bimbi a terra e i corpi inanimati che giacciono in una pozza di sangue mentre arrivano le ambulanze. Un responsabile della stazione di polizia della contea di Feng ha confermato lo scoppio e riferito che sulle cause dell'esplosione è stata aperta un'inchiesta senza però rivelare l'esatto numero di vittime. Le autorità amministrative invece hanno confermato sette vittime di cui due morte sul posto e altre cinque in ospedale, mentre nove persone sarebbero in gravi condizioni.

Un testimone citato dal quotidiano Xiandaikuaibao ha parlato una bombola di gas da cucina come fonte dell'esplosione ma non ci sono conferme in questo senso. Purtroppo se fosse confermato l'atto doloso non sarebbe la prima volta che le scuole vengono prese di mira in Cina. Già in precedenza infatti casi analoghi sono avvenuti in apparenti casi di vendetta o contro la società, sempre con armi da taglio o iordigni artigianali