Una violenta esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 10 nella centrale nucleare di Flamanville, nella Bassa Normandia, in Francia. A renderlo noto è stato il quotidiano locale "Ouest France". La deflagrazione avrebbe provocato il lieve intossicamento, fortunatamente non grave, di cinque persone. Stando a quanto comunicato dalla Prefettura non ci sarebbe alcun rischio di contaminazione nucleare, né di conseguenze preoccupanti all'impianto di produzione di energia atomica. Sul posto i vigili del fuoco e alcune ambulanze.

Esplosione nella centrale nucleare: spento un reattore.

L’esplosione si sarebbe verificata all’interno della sala macchine, dove si sarebbe sviluppato anche un incendio poi domato che ha provocato l'intossicazione di alcuni dipendenti: all'interno del locale non vi erano elementi radioattivi. La centrale di Flamanville possiede due reattori – costruiti negli anni '80 – da 1300 megawatt ciascuno. Edf (Électricité de France), società con sede a Parigi, prima produttrice e fornitrice di energia nel Paese, sta realizzando nel sito un terzo reattore, anche in questo caso in un'area estranea all'incidente. Olivier Marmion, alto funzionario della prefettura , ha spiegato che l'incidente di questa mattina è stato "tecnicamente significativo", rassicurando tuttavia sul fatto che non si tratta affatto di un "incidente nucleare", e che dunque non c'è motivo di preoccuparsi, né di far scattare procedure d'emergenza. Uno dei reattori è stato fermato comunque in via precauzionale.