Terribile risveglio nella mattinata di domenica per i cittadini di Castel d'Aiano, piccolo comune della città metropolitana di Bologna. Una terribile esplosione infatti ha squassato il centro cittadino del piccolo comune sull'Appennino Bolognese distruggendo un'abitazione locale. La violenta deflagrazione ha quasi completamente distrutto la palazzina i cui muri sono crollati in diverse parti. Fortunatamente rispetto ad altri eventi analoghi che sono avvenuti nel corso della stessa giornata in altre città italiane con conseguenze tragiche, in questo caso non c'è nessuna vittima tra le persone che si trovavano ne i pressi del palazzo.

Al momento dello scoppio infatti dentro la palazzina non c'era nessuno. Una coppia e il padre della donna si trovavano invece fuori dalla casa e sono stati investiti dai detriti. Nel crollo due di loro sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti dalle macerie ed è stato necessario il loro trasporto in ospedale. A quanto si apprende, le loro condizioni non sono giudicate gravi dai medici e comunque non sono in pericolo di vita.

La struttura interessata dal crollo si trova in una zona centrale della cittadina emiliana, posizionata su una collinetta che sormonta la piscina del paese. Dopo l'esplosione sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso per verificare le cause dell'esplosione e l'assenza di altre persone coinvolte. Dai primi rilievi da parte dei pompieri, sembra che l'esplosione sia legata a una fuga di gas o a una bombola difettosa