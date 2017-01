Alcune case nella zona di Hornchurch, area suburbana a est di Londra, sono state evacuate dopo l’esplosione avvenuto in un blocco di appartamenti ad Ardleigh Green Road. Polizia, pompieri e ambulanza equipaggi sono già sulla zona della deflagrazione, le cui cause sono ancora da chiarire. Al momento non è noto quante persone siamo rimaste ferite nello scoppio. Secondo quanto scrivono i media britannici, almeno una decina di pompieri hanno transennata la zona. Un portavoce della polizia ha detto: "Agenti sono stati chiamati alle 5:14 (locale, le 18.14 in Italia) per la segnalazione di un'esplosione in un blocco di appartamenti in Ardleigh Green Road. Hornchurch. Membri del London Fire Brigade e della London Ambulance Service sono attualmente sul posto”. "I residenti sono in procinto di essere evacuati dall'edificio. L'ente locale è stato informato” continua il portavoce.