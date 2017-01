Due lavoratori della Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, sono stati trasportati d'urgenza al CTO di Torino dall'elisoccorso del 118: i due uomini sono stati coinvolti in un grave incidente mentre erano a lavoro presso lo stabilimento della multinazionale dolciaria: dalle primissime indiscrezioni trapelate i coinvolti non sarebbero dei dipendenti della Ferrero, ma piuttosto due tecnici di una ditta esterna – la Giordano Spa di Boves – impegnati in alcune operazioni di manutenzione di apparati elettrici.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero rimasti avvolti da una fiammata mentre stavano lavorando in una cabina elettrica. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi dei soccorritori. Un elicottero del 118 li ha trasportati all'ospedale Cto di Torino dove c'è il reparto grandi ustionati. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di uno dei due operai: avrebbe ustioni su buona parte del corpo. Le indagini sono affidate allo Spresal di Alba.