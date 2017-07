Sono ore di apprensione a Budrio, nel Bolognese, dove da giovedì sera si cerca un ragazzino di 14 anni che sembra scomparso nel nulla dopo essere uscito di casa per un giro in bicicletta. Il ragazzino, che abita con la famiglia nelle campagne di Budrio, in località Vedrana, aveva detto ai genitori di voler fare un giro in zona come faceva spesso e ha inforcato la sua bici ma da allora nessuno lo ha più visto e non è mai più tornato a casa. Dopo qualche ora, non vedendolo tornare, la famiglia, originaria del Bangladesh, ha fatto scattare l'allarme avvertendo le forze dell'ordine intorno alla mezzanotte.

Sono subito scattate le ricerche da parte dei carabinieri e dei volontari e in un primo momento si è sperato in un ritrovamento veloce, ma le perlustrazioni questa mattina hanno portato ad una scoperta che ha gettato tutti nello sconforto. Lungo l'argine del Canale Emiliano Romagnolo, infatti, sono stati rinvenuti bicicletta e zaino dell'adolescente. La scoperta da parte di una pattuglia della polizia municipale di Budrio, coinvolta nelle ricerche, ha fatto scattare immediatamente l'attenzione sul posto.

Sul luogo del ritrovamento, oltre ai carabinieri e agli uomini della protezione civile, sono intervenuti i vigili del fuoco con i reparti sommozzatori, elicottero e diverse squadre da terra. Secondo testimonianze, la bici era già lì all’alba di oggi. A Budrio è arrivata anche una squadra della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Per ora le ricerche si stanno concentrando vicino alle chiuse del corso d'acqua.