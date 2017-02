Le è bastato digitare il suo nome su Google per scoprire che il compagno nascondeva un oscuro passato. Robert Wynn, 30 anni, inglese, di Sutton Park era infatti stato incarcerato tre volte per reati sessuali nei confronti di minori – tra cui il possesso e la divulgazione di materiale pedopornografico– ma non aveva detto mai niente sul suo inquietante passato alla sua nuova amante del suo passato. La mamma di quattro figli (la cui identità non è stata rivelata) ha scoperto il suo segreto quasi per caso. Quell’uomo che aveva conosciuto online e che considerava un "ragazzo dolce e normale" era un pedofilo.

La corte di Hull ha accertato che Robert Wynn, che ha dato il suo vero nome e la vera età alla donna, sarebbe uscito più volte con i figli della donna, portandoli al cinema e al parco per il picnic. Nel 2008 era condannato per 18 mesi per nove tipologie di reati sessuali nel 2008, poi nel 2011 erano tornato in carcere per due anni, sempre con l’accusa di pedofilia. Nel 2014, infine, fu condannato ad altre 16 settimane dietro le sbarre quando violò il divieto per dieci anni di avvicinarsi a minori. Wynn attualmente non può entrare in contatto con i bambini sotto i 16 anni, senza il consenso informato di un genitore o di un tutore.

La donna – ha spiegato il procuratore Phillip Evans nel nuovo processo – “fa notare che non aveva mai permesso al convenuto di avere un contatto non supervisionato con i bambini”. Inoltre al 30enne, in una nuova perquisizione, sono state trovate altre immagini pedopornografiche sul cellulare. Per tale ragione è stato nuovamente imprigionato per 16 mesi. “Qualcuno potrebbe pensare che abbia mentito alla donna per ingenuità, ma questo uomo è molto intelligente. Ha una personalità molto complessa” ha spiegato il procuratore.