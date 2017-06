Non ce l'ha fatta Aurora Belardo, la giovane vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi sulla Fondovalle Sangro, nel territorio del comune di Perano, in provincia di Chieti. Dopo due giorni di agonia all’ospedale di Pescara, la giovane 23enne, residente a Palombaro, sempre nel Chietino, è morta nelle scorse ore a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Per Aurora, dipendente di un calzaturificio del suo paese, sabato doveva essere una tranquilla serata da trascorrere con un'amica 22enne istruttrice di nuoto.

Era uscita con la sua auto, una Smart, insieme alla coetanea per dirigersi nella vicina Vasto ma il loro viaggio si è interrotto per sempre sulla strada. Mentre procedevano in direzione monti-mare intorno a mezzanotte, infatti, una vettura che sopraggiungeva in direzione opposta è improvvisamente piombata su di loro in uno schianto spaventoso. Un impatto devastante proprio sul lato guidatore della smart che ha lasciato Aurora in condizioni disperate. La 23enne è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

Ferita e ricoverata anche l'amica di Aurora che però fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo. Praticamente illesi invece conducente e passeggero dell'altra vettura, una Volkswagen Polo, entrambi giovanissimi. Lo studente di 19 anni che era al volante avrebbe riferito agli inquirenti di aver avuto un colpo di sonno nel momento dell'impatto. Sull'incidente indagano ora i carabinieri della locale stazione