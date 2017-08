Dopo vari cicli di chemioterapia, sembrava che Adam Fenton avesse definitivamente sconfitto il cancro che l'avevo colpito a soli 30 anni. E proprio per festeggiare la bella notizia annunciata dai medici che lo avevano in cura, il trentunenne inglese era andato a bere qualcosa con i suoi più cari amici in un pub della cittadina in cui viveva ed era cresciuto. Nessuno poteva immaginare, però, che quella sarebbe stata l'ultima notte di Adam. Il ragazzo, infatti, è stato trovato morto sulla spiaggia di Newquay, sotto alla scogliera. Non vedendolo tornare a casa, la compagna del trentunenne inglese e madre dei suoi due figli ha deciso di allertare le forze dell'ordine. Di lì a poco, la tragica notizia: Adam è stato ritrovato privo di vita sulla spiaggia. Gli amici del ragazzo hanno dichiarato di averlo visto uscire tranquillamente dal pub in cui aveva passato la serata per festeggiare la sua guarigione.

Adam aveva detto a tutti che era stanco e che sarebbe andato a casa, ma dopo quell'ultimo momento nessuno ha più avuto sue notizie. Al momento non sono note le cause del decesso del trentunenne e le indagini proseguono. La famiglia esclude con forza l'ipotesi del suicidio: "Ha lottato fino all'ultimo per vincere la sua lotta contro la malattia. Non può aver scelto di togliersi la vita dopo aver fatto di tutti per allontanare la morte", hanno dichiarato i partenti. Adam stava anche pianificando il matrimonio con la compagna Carly. La comunità locale è sotto choc per la notizia dell'improvvisa morte di Adam Fenton e in molti si stanno mobilitando per raccogliere fondi da destinare alla compagna del trentunenne e ai suoi due figli.