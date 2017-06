Gli Esami di Maturità 2017 continuano oggi con la seconda prova scritta. Messa da parte la prima prova, quella di italiano uguale per tutti gli indirizzi di studio, circa mezzo milione di studenti tornano in classe per affrontare quella che per molti è la prova più temuta, diversa in base all’indirizzo di studio. Le materie della seconda prova scritta di maturità sono state decise già mesi fa dal ministero dell’Istruzione. I maturandi del Liceo Scientifico, come di consueto, svolgono un compito di matematica, quelli del Liceo Classico invece quest’anno devono tradurre una versione di latino. Per quanto riguarda i ragazzi del Classico nel totoversione della vigilia sono finiti Seneca, Cicerone e Tacito. Ed è proprio Seneca l’autore scelto per il liceo Classico.

Le materie della seconda prova scritta della maturità 2017.

Tra le altre materie scelte dal Miur ci sono poi Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali; Lingua straniera L1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle scienze umane; Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane – opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l'indirizzo di studi nel Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

Come si svolge la seconda prova della maturità.

Come per la prima prova scritta affrontata ieri, anche per la seconda prova della maturità si parte alle 8 e mezza con l’apertura dei plichi ministeriali. I maturandi del Classico hanno quattro ore di tempo per venire a capo della versione di latino, quelli dello Scientifico sei ore per risolvere uno dei due problemi a scelta e rispondere a dieci quesiti proposti dal Miur. Sei ore al massimo per la prova del Linguistico e sei anche per quasi tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. Al Liceo artistico la durata della prova è invece di 18 ore complessive in tre giorni diversi.