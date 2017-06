Per alcuni studenti quella che potrebbe sembrare la sceneggiatura di un film si è trasformata in una (spiacevole) realtà. Dovranno infatti ripetere una delle prove del loro esame di maturità. Accade in Francia dove, come in Italia, in questi giorni migliaia di studenti sono alle prese con il Baccalauréat, il loro esame di maturità. Ebbene, come riportato da alcuni media francesi, nel weekend sono sparite le prove di matematica di 61 ragazzi. Quegli stessi studenti che adesso dovranno rifare il compito. Il misterioso furto di esami, da quanto si apprende, si sarebbe consumato alcuni giorni fa a Parigi e gli studenti coinvolti sono stati già avvisati tra la giornata di domenica e quella di oggi.

Gli studenti dovranno ripetere la prova – Dopo il fatto, la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del furto e individuare gli eventuali responsabili. Intanto, il ministero dell’Istruzione francese ha disposto una nuova prova per i 61 studenti che avranno la possibilità di rifare subito l’esame o a settembre. Da quanto è emerso, alcuni di loro hanno deciso di affrontare la prova già mercoledì e quindi avere i risultati per luglio mentre altri, già partiti per le vacanze, hanno scelto di rifarla a settembre.