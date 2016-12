Qualcosa è andato storto in quello che normalmente è considerato un intervento di routine e improvvisamente un bambino di dieci anni si è ritrovato il 20 dicembre scorso con il suo organo sessuale compromesso. È accaduto in Malesia, dove un padre aveva portato suo figlio in una clinica per la pratica della circoncisione. La circoncisione maschile consiste nella rimozione del prepuzio dal pene ed è una procedura che è praticata quasi universalmente dai maschi musulmani in Malesia. Così anche questo bambino il cui nome non è stato reso noto è stato sottoposto all’intervento per poi però finire in un letto d’ospedale con terribili dolori. La circoncisione è infatti andata storta per motivi ancora non chiari e il bimbo ha perso parte del pene. Fortunatamente, dopo l’errore il bambino è stato portato in un ospedale di Kuala Lumpur dove altri medici hanno potuto “riparare il danno”.

Il padre del bambino ha denunciato l’ospedale – In ogni caso il padre del piccolo, che lo aveva portato in ospedale e che stava aspettando che uscisse dalla sala operatoria, ha deciso di denunciare i fatti alla polizia. Non è stato reso noto neppure il nome del medico responsabile dell’errore ma, secondo quanto si legge sui media che hanno riportato la notizia, si tratta di un chirurgo che si è laureato in Pakistan e che ha oltre venti anni di esperienza.