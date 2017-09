Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo immediato da supermercati e negozi per alcuni lotti di confezioni di spinaci prodotti di recente e già sul mercato. Il richiamo, avvenuto per segnalazione da parte dello stesso produttore, è stato necessario per un pericolo di rischio chimico dopo la constatazione di una possibile presenza di erba infestante velenosa nelle buste. In particolare si tratta di mandragola, che sarebbe finita per sbaglio tra gli spinaci durante la fase di preparazione del prodotto.

Oltre ad annunciare il ritiro dagli scaffali, il Ministero ha avvertito i possibili acquirenti che avessero già comperato il prodotto a non consumarlo perché potenzialmente molto pericoloso . Diversi i lotti di spinaci interessati dal richiamo, tutti commercializzati in confezioni da 500 grammi e con marchio Buongiorno Freschezza. In particolare quelli con numero 24110968M2, 24010864M2, 23910773M2 e 24211071M2. I lotti sono denominati Spinacio e prodotti dalla società agricola Ortoverde e distribuiti da Ortofin Srl.

La Mandragora è un genere di piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae comunemente note come Mandragola che comprende molte specie commestibili ed altre velenose. Queste ultime, come altre piante ed erbe comuni, contiene degli alcaloidi che possono causare agitazione, allucinazioni e, nei casi più gravi, convulsioni e coma.