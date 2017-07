Di Marcelin Dumoulin, calzolaio di 40 anni, e di sua moglie Francine, insegnante 37enne, nessuno ha avuto più notizie dal 15 agosto del 1942. Quel giorno marito e moglie erano andati a dare da mangiare alle loro mucche in un prato nei pressi di Chandolin, un ex comune del Canton Vallese, sulle Alpi in Svizzera. Per settimane li hanno cercati, ma tutto è stato inutile. I loro sette figli in tutti questi anni hanno vissuto continuando a sperare di poter ritrovare i genitori ed è quello che, come ha raccontato Le Matin, effettivamente è accaduto dopo lunghi 75 anni. I due cittadini svizzeri sono stati infatti trovati nei giorni scorsi vicino al ghiacciaio Tsanfleuron, a un’altitudine di 2615 metri. “Abbiamo speso la nostra intera vita a cercarli, senza mai perdere le speranze – ha raccontato la figlia più giovane della coppia che all'epoca della scomparsa aveva 4 anni – Pensavamo che un giorno avremmo potuto dar loro il funerale che si meritavano”. La donna ha detto anche che quel giorno del 1942 per la prima volta sua madre era andata col padre per portare le loro mucche al pascolo: “In precedenza era sempre stata incinta e non poteva fare spostamenti in condizioni climatiche dure come quelle di un ghiacciaio”. È probabile che la coppia finì nel ghiacciaio dopo essere caduta in un crepaccio.

“Gli abiti erano quelli della seconda guerra mondiale” – Marceline e Francine avevano con sé i documenti di identità e, secondo quanto ha spiegato il direttore della stazione alpina vicino al luogo del ritrovamento, i loro corpi – trovati da un suo collaboratore – erano uno accanto all’altro perfettamente conservati. “Gli abiti dell’uomo e della donna erano dello stesso periodo della seconda guerra mondiale”, ha detto inoltre il direttore del Glacier 3000. Ora per togliere ogni dubbio sull’identità dei due corpi sarà effettuato il test del Dna.