Per i colleghi e i superiori si era assentato dal lavoro perché malato, invece lui non solo non aveva alcuna malattia ma aveva approfittato del tempo libero per dedicarsi alla prostituzione. Per questo motivo un agente di polizia britannica è stato licenziato per indegnità dal suo corpo con l'accusa di aver gettato discredito su tutta la polizia. Come raccontano i giornali inglesi, il poliziotto 39enne protagonista della storia si era fatto dare un lungo congedo per malattia a causa dello stress accumulato sul lavoro.

Per sua sfortuna, però, alcuni annunci pubblicitari pubblicati su alcuni siti di prostituzione online sono giunti agli occhi dei suoi superiori mettendolo nei guai. La foto dell'uomo, che era in servizio nell'ufficio di polizia della città di Hastings, nell'East Sussex, infatti compariva in diversi annunci online nei quali il 39enne vendeva servizi sessuali alle donne. Non solo, l'uomo sembra offrisse anche servizi extra ad un costo maggiorato come il sesso a tre con la partecipazione della sua ragazza. Dopo la scoperta, qualche settimana fa, l'uomo è stato sospeso dal servizio, ma dopo gli accertamenti ora per lui è scattata la radiazione.