Si intitola "Epifanie" ed è il titolo della mostra-installazione frutto della seconda edizione del “laboratorio irregolare” del fotografo Antonio Biasiucci. Il vernissage è fissato per oggi, 7 giugno alle ore 19.00, presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini di Napoli. La vocazione didattica, oltre che artistica, del grande fotografo partenopeo trova una chiara espressione nell'esposizione degli otto giovani fotografi del LAB 02 da lui curato che fino al 30 luglio a Napoli, e poi successivamente a Roma fino a settembre, mostreranno al pubblico i loro portfoli di circa 150 opere fotografiche. In un'epoca in cui i padri tendono sempre più voracemente a mangiare i figli, ecco che Biasiucci – coerentemente al suo ormai lungo percorso d'artista – si mette al servizio dei più giovani.

Val la pena ricordare i loro nomi: si tratta di Pasquale Autiero, Ciro Battiloro, Valentina De Rosa, Maurizio Esposito, Ivana Fabbricino, Vincenzo Pagliuca, Valerio Polici e Vincenzo Russo. Sono i componenti di LAB/per un laboratorio irregolare, un progetto che nasce nel 2012 per rispondere all'esigenza di creare un percorso per giovani artisti, completamente gratuito, in cui trasmettere un metodo di costante approfondimento e critica del proprio lavoro.

Dopo l'esperienza della prima edizione del “laboratorio irregolare”, il progetto è proseguito intorno a un tavolo, nello studio di Biasiucci, per oltre due anni, in cui si sono incontrati i giovani artisti e il fotografo per raccogliere, condividere e sviluppare i loro lavori. Scrive Antonio Biasiucci

Oggi restituisco quello che mi è stato dato, perché non ha senso che sia io solo a salvarmi. Metto a disposizione le mie conoscenze, affinché sia dato spazio, tempo e possibilità ad altri di fare buona fotografia attraverso un Laboratorio ispirato ad Antonio Neiwiller, regista napoletano scomparso venti anni fa, che io considero mio maestro. Il Laboratorio produce immagini essenziali, nelle quali l’autore può trovare una parte di sé; sono immagini che si aprono all’altro.

Informazioni su "Epifanie"

LAB per un laboratorio irregolare /02

NAPOLI

Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini

Via Fuori Porta San Gennaro, 15

Inaugurazione: 7 giugno, ore 19:00

Dal 9 giugno al 30 luglio

Orari

Lunedì: ore 16 – 20

Mercoledì: ore 16 – 20

Giovedì: ore 16 – 20

Venerdì: ore 16 – 20

Sabato: ore 16 – 20

Domenica: ore 10 – 13

ROMA

Galleria del Cembalo

Dal 14 giugno al 20 settembre

Largo Fontanella di Borghese, 19

Orari

Giovedì e venerdì ore 16 -19

Sabato: ore 10:30-13 e ore 16-19 e su appuntamento.