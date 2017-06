Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Lussemburgo e Regno Unito. Sono i cinque paesi europei dove la pasta di sesamo prodotta da un'azienda greca sta provocando un'epidemia di Salmonella che dura da marzo 2016. In totale, dall'anno scorso fino a maggio 2017 sono stati segnalati 47 casi, come riporta il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).

Questi casi di Salmonella enterica sono provocati da un nuovo sierotipo di batterio (già 2400 quelli finora conosciuti). I primi pazienti sono stati segnalati proprio in Grecia, dove, appunto, è stata prodotta la pasta di sesamo che ha generato l'epidemia. I semi di sesamo usati dall'azienda sarebbero stati importati da un paese africano. La stessa impresa ha anche analizzato un lotto di semi di sesamo importati da un altro paese africano, che sono poi risultati positivi alla salmonella. Dopo il ritiro della pasta di sesamo tra marzo e aprile, non sono stati riportati altri casi.

Non è un caso che negli ultimi mesi numerosi prodotti a base di sesamo provenienti da quei 5 paesi sono stati ritirati anche nel nostro Paese. E’ il caso della crema di sesamo “tahin” biologica dalla Germania, ritirata da numerosi Paesi europei per la possibile presenza di salmonella.

Nell'essere umano i batteri del genere Salmonella possono causare entro poche ore (6–72) dall'ingestione malattie gastrointestinali accompagnate da febbre, vomito, diarrea e dolori al ventre. Alle persone che hanno già consumato il prodotto si consiglia di consultare il medico di famiglia qualora si presentino i sintomi, precisa l'USAV.