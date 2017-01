Brutale e spaventosa aggressione in un negozio di Sidney in Australia. Una donna che si aggirava come cliente nel supermercato infatti ha improvvisamente impugnato un'ascia e con il manico ha iniziato a colpire in maniera violenta gli altri clienti a caso e senza nessun motivo prima di scappare via. A terra sono rimasti un uomo di 32 ani Benjamin Rimmer, che ha riportato un grave trauma cranico ed è ancora in ospedale, e una donna di 43 anni Sharon Hacker, anche lei ferita e trasportata in ospedale ma in condizioni meno preoccupanti.

L'episodio è avvenuto nel sobborgo occidentale di Enmore sabato notte ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del negozio. Dalle immagini si vede la donna entrare già con l'ascia in mano, aggirarsi tra la cassa e la porta di uscita dove inizia a discutere con l'uomo poi colpito ed infine scagliarsi di scatto contro i due clienti davanti a lei prima di uscire e dileguarsi. Fortunatamente dopo l'allarme la polizia è intervenuta sul posto rintracciando la giovane poco lontano. Si tratta della 24enne Evie Amati, arrestata con l'accusa di lesioni personali gravi. Secondo la polizia sarebbe affetta da disturbi psichici

disturbi psichici