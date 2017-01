Probabilmente era un'occasione che aveva atteso tutta la vita, per questo quando ha visto seduto ad un tavolo del ristorante il presunto assassino del padre, ucciso 12 anni prima nello stesso locale, ha preso un pistola e ha fatto fuoco all'impazzata. È quanto accaduto nelle scorse ore in un noto ristorante di Istanbul, in Turchia. Teatro del sparatoria infatti è il Big Chefs, ristorante molto frequentato nel quartiere Beykoz, nella parte asiatica della città. Come riportano i giornali locali, l’obiettivo sarebbe stato un solo cliente del ristorante, ma l'aggressore ha sparato all'impazzata e oltre a uccidere il suo bersaglio, un 58enne, ha ferito anche altre persone che i quel momento si trovavano nel locale.

In una città impaurita per gli attentati terroristici, l'ultimo quello di Capodanno, e in un Paese dove vige la massima allerta per la delicatezza del momento politico dopo il fallito golpe, la sparatoria nel locale ha fatto scattare subito ansia e terrore nei presenti e non solo. Molte le persone che si sono date alla fuga prese dal panico e diverse quelle che si sono ferite, fortunatamente in maniera leggera, cercando di scappare. L'aggressore, un 24enne del posto, però non avrebbe preso di mira altre persone e avrebbe atteso sul posto l'arrivo della polizia che lo ha fermato poco dopo. Secondo gli inquirenti il padre del 24enne era stato ucciso nell'ambito di un regolamento di conti all'interno di una organizzazione criminale locale di cui il 58enne ucciso faceva parte.