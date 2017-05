Completamente zuppo di sangue, è entrato in un negozio di alimentari a Estacada, in Oregon, tenendo in una mano una testa mozzata e nell'altra un coltello. Prima di essere bloccato, è riuscito a pugnalare una dipendente. Secondo quanto scrive Oregon Live, il fatto è successo al Thriftway Harvest Market intorno alle 14.15 del pomeriggio di ieri. Poco più tardi, scrive la stampa statunitense, le autorità hanno trovato il cadavere di una donna in un'abitazione di Colton, una cittadina a pochi chilometri da Estacada, e si sospetta che sia lei la vittima del folle.

La Sandy Police e lo sceriffo della Clackamas County – scrive Oregon Live – avevano risposto ad una chiamata del 911 dalla Estacada Harvest Market Thriftway, dopo che l'uomo è entrato nel negozio, tenendo in mano che sembrava essere una testa umana. La vittima pugnalata è stata trasportata in ospedale per le cure. Non è chiaro se sia stata ferita in modo grave. Il sospetto è stato preso in custodia e poi trasportato in ospedale per eventuali cure. Venti minuti dopo la prima chiamata del 911, è arrivata la segnalazione relativa ad una donna deceduta in una casa su Ellwood Rd., a Colton. Agenti della Polizia di Stato dell'Oregon, coadiuvati da quelli di Molalla, hanno risposto alla chiamata e trovato il cadavere. Gli investigatori hanno dichiarato che gli incidenti di Colton e Estacada sono collegati.