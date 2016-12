Qualche giorno fa un tale Jerry di Brooklyn, che su Twitter si chiama @notjerryclayton, ha assistito per caso a una dichiarazione d’amore in un bar. E, emozionato da quello che aveva davanti agli occhi, ha deciso di prendere il cellulare e di raccontare in diretta su Twitter quell’amore che stava sbocciando. A fare la prima mossa, come ha raccontato Jerry nel suo primo tweet, è stata la cameriera del bar che evidentemente ha approfittato del locale semivuoto (Jerry era l’unico cliente) per confessare al suo collega il suo amore. “Sono l’unico cliente nel bar e la cameriera ha appena confessato al cameriere di avere una cotta per lui, vi tengo aggiornati”, si legge nel primo post del cliente che poi ha continuato la sua diretta.

Lui le ha chiesto “da quanto” e lei ha risposto “sei mesi”, così ancora Jerry che poi ha scritto che lui ha detto di aver bisogno di andare per un po’ nel retro per riflettere. “Io vorrei chiederle dell’altro caffè ma non lo so, le sono vicino”, twitta ancora Jerry che poi – coi suoi post diventati subito virali – ha anche raccontato che tra i due c’è stato un bacio. “Lui è appena tornato dal retro e l’ha baciata”, ha scritto. E ancora: “Non volevo ammetterlo a me stesso ma anch’io ho sempre provato qualcosa per te”, così ancora lui ha detto alla collega.

“Mi hanno appena chiesto se per me è okay se si assentano qualche minuto. Certo che per me è ok”, si legge in un altro tweet del cliente che ha poi scritto di averli visti tornare dopo un po’ “sorridenti e mano nella mano”. “Tutto questo è meraviglioso”, ha quindi commentato. “Tra un sorso di cappuccino e l’altro continuano a dirsi quanto siano felici, e io ancora non ci sto credendo. Si sono appena baciati ancora, ma hanno provato a nascondersi per non farsi vedere. Questi due sono perfetti insieme”, va avanti la cronaca twitter dal bar. Alla fine Jerry, prima di andare via, ha scritto che la cameriera gli ha regalato un muffin per “averli sopportati”. “Ma è stato un onore”, ha commentato lui su Twitter affermando poi che questa esperienza gli ha fatto ritrovare un po’ di “fede nell’umanità”.