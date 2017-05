"Emilio Fede ricattò Mediaset con fotomontaggi hot" per ripicca dopo l'allontanamento forzato dal suo Tg4 e il suo licenziamento dall'azienda televisiva. È quanto ha sostenuto ancora una volata in Tribunale a Milano il pm del capoluogo lombardo Silvia Perrucci, che rappresenta l'accusa nel processo a carico del giornalista giunto in questi giorni alle sue battute finali. Per queste accuse il magistrato infatti, al termine della sua requisitoria in aula, ha chiesto per Emilio Fede una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per i reati di estorsione e tentata estorsione di danni di Mediaset

I fatti contestati risalgono al 2012 quando, sempre secondo l'accusa, Fede avrebbe fatto confezionare ad arte delle foto osé di alcuni dirigenti Mediaset per ricattarli e avere così in cambio soldi e un lavoro. In particolare, in base alla ricostruzione della Procura meneghina, l'ex direttore del tg4 avrebbe dato mandato a Gaetano Ferri, suo ex personal trainer già condannato in abbreviato a tre anni e 10 mesi, e ad altre due persone, due donne che hanno patteggiato la pena, di assemblare fotomontaggi falsi e compromettenti che ritraevano il direttore dell'informazione di Mediaset, Mauro Crippa, e il presidente dell'azienda, Fedele Confalonieri.

Per il Pm, Fede avrebbe costretto "Crippa, Confalonieri ma anche lo stesso Silvio Berlusconi" a fargli avere "un accordo più vantaggioso con una buonuscita di 820mila euro e un contratto di collaborazione di 3 anni". Nello stesso processo il giornalista è imputato anche del reato di violenza privata per alcune minacce che avrebbe espresso in alcuni messaggi inviati a Ferri.