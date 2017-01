Nella giornata di ieri molte erano state le polemiche interne al Partito Democratico dopo le dichiarazioni di Massimo D’Alema, il quale sostanzialmente aveva minacciato la scissione nel caso in cui il segretario Matteo Renzi non avviasse il percorso verso il congresso del partito. Un concetto ribadito nella sostanza anche da Michele Emiliano, uno dei papabili per la corsa alla segreteria del partito (sul punto, in effetti, ammette la possibilità di proporsi come leader del PD ma solo "se ce ne sarà bisogno").

Il Governatore della Puglia, ospite del salotto di Lucia Annunziata a In Mezz’Ora, su RaiTre, spiega di voler fare “tutto il possibile per costringere Renzi a convocare il Congresso” e anticipa il ricorso “agli strumenti statutari” necessari allo scopo. Poi aggiunge: “Faccia il congresso, noi faremo la minoranza e lui la maggioranza. Se è così sicuro di avere il 40% come dice, ne uscirà nuovamente legittimato e sarà anche in una migliore posizione”. Uno scenario che non metterebbe necessariamente in difficoltà il Presidente del Consiglio in carica, dal momento che, argomenta Emiliano, “lui è leale alla Repubblica, non a Renzi”, dunque, “sbaglia chi pensa di andare da lui e dirgli di ubbidire come uno zerbino”. E infatti, aggiunge: "Escludo che lui possa dimettersi per la sopravvivenza politica di Matteo Renzi, secondo me non violerà il giuramento fatto sulla Costituzione".

Considerazioni che suonano come un attestato di sfiducia nei confronti di Renzi: “Lui non può fare degli italiani e del partito quello che gli pare. Anche perché gli italiani gli hanno dimostrato al referendum che per lui non intendono fare nulla”.