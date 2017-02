Avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Michele Emiliano sulla necessità di una immediata convocazione del congresso del Pd da parte del segretario Matteo Renzi (anche se “tecnicamente” si tratta di un atto che è prerogativa del Presidente del partito, ovvero Matteo Orfini). Il Governatore della Puglia aveva minacciato di fare “tutto il possibile”, parlando anche di strumenti legali e suscitando la piccata replica di alcuni esponenti della maggioranza renziana (anche per alcuni giudizi personali a dir poco tranchant nei confronti del suo segretario).

Ora rincara la dose e aggiunge ulteriori elementi a un dibattito interno che si annuncia infuocato, anche in vista dei prossimi appuntamenti in Parlamento, in particolare sul versante della riscrittura della legge elettorale. Per Emiliano, dunque, “è senza precedenti la gravità dei danni che Renzi ha fatto al Paese” e non solo non finirà sui libri di storia ma, “io vorrei evitare di stare dalla parte sbagliata”. Il Governatore della Puglia attacca proprio a partire dal proposito di riformare la materia elettorale: “Non solo poi Renzi ha sbagliato su tutto il resto, ma anche a fare la legge elettorale, portandoci, attraverso la Corte Costituzionale, alla prima Repubblica”. E la mossa di ieri alla Camera sembra avere un senso preciso: “Non ho l'impressione che né a destra, né il M5s, né noi siamo pronti con una idea da presentare alle elezioni. Si va alle elezioni solo per salvare una classe politica e probabilmente un segretario del partito che se facesse il congresso verrebbe travolto”.