Proseguono senza sosta le attività di ricerca e soccorso nelle zone del Centro Italia colpite dall'emergenza maltempo e terremoto. L'Hotel Rigopiano nel Pescarese, travolto da una valanga, è sicuramente la tragedia principale di questi giorni, ma soccorritori e forze dell’ordine sono al lavoro anche in altre zone per aiutare la popolazione in difficoltà a causa della neve e del maltempo di questi giorni. I Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti hanno soccorso ad esempio 192 persone (160 studenti – di età compresa tra gli 11 e i 14 anni – 12 professori e 20 operatori) e altre 17 (2 bambini, 6 adulti e 9 operatori), ospiti presso alcuni hotel situati lungo il tratto “Passo Lanciano – la Maielletta”. Tutti erano rimasti isolati a seguito delle ultime nevicate, che hanno raggiunto i 3,5 metri di altezza, bloccando e rendendo impraticabile la SP614.

Tutte le persone tratte in salvo stanno bene – Le operazioni di evacuazione sono state coordinate dalla locale Prefettura e hanno impegnato i militari con l’ausilio di due turbine, due spazzaneve con lama della Provincia di Chieti, una dozzina di vetture dell’Arma attrezzate per l’ambiente montano e per le operazioni di trasporto e alcuni elicotteri dell’Arma pronti ad intervento in caso di emergenze sanitarie. Elicotteri che fortunatamente sono rimasti a terra. Tutte le persone tratte in salvo dalle strutture alberghiere sono state trovate in buone condizioni di salute: negli hotel erano infatti disponibili scorte di viveri adeguate a fronteggiare situazioni di isolamento. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la giornata. I bambini e i loro educatori sono stati accompagnati fino a Passo Lanciano, primo punto ritenuto sicuro, dove gli stessi hanno proseguito il viaggio a bordo di autobus.