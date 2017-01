Ventisette bambini sono deceduti in Afghanistan a causa delle abbondanti nevicate e del grande freddo che hanno colpito negli ultimi due giorni il distretto di Darzab, nella provincia settentrionale di Jauzjan. Lo riferisce il governatore distrettuale, Rahmatullah Hashar, aggiungendo che le strade che collegano i villaggi con i centri medici sono completamente bloccate a causa della neve. La notizia è riportata dall'agenzia di stampa Pajhwok. "Sono in tutto 27 i bambini che hanno perso la vita negli ultimi due giorni a causa delle nevicate e delle temperature gelide nel distretto di Darzab dove le strade sono bloccate a causa della neve", ha detto Hashar all'agenzia di stampa.

Gli abitanti sono intrappolati nelle proprie abitazioni. Oltre alla neve a complicare la situazione è la presenza dei ribelli: Hashar ha denunciato come "sia limitata la libertà di spostamento per gli abitanti a causa della presenza di elementi anti-governativi in alcune parti del distretto di Darzab". In tutto ciò che poi da aggiungere che in Afghanistan circa 1,57 milioni di persone si trovano ad affrontare situazioni di insicurezza alimentare e un milione di bambini soffre di malnutrizione acuta, come ha denunciato la scorsa estate l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui nel Paese sono in totale 2,7 milioni le persone che soffrono di malnutrizione.