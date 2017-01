È integra e in buono stato la cosiddetta “scatola nera” dell’elicottero del 118 caduto due giorni fa nell’Aquilano, con un bilancio di sei morti. E potrà dunque aiutare a ricostruire le cause e la dinamica del tragico incidente avvenuto in Abruzzo. Il registratore di volo dell’elicottero è stato recuperato nel corso di un sopralluogo da parte degli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). “Il registratore in questione, del tipo Multi-Purpose Flight Recorder, memorizza – è quanto si legge in una nota dell'Ansv – sia i parametri di volo, sia le comunicazioni e i suoni nella cabina di pilotaggio. L’apparato, a un primo esame esterno, è apparso integro e in buono stato. Nel rispetto della normativa UE, il registratore di volo è stato preso in consegna dal personale Ansv, in coordinamento con la competente Procura della Repubblica, e sarà prossimamente decodificato nei laboratori della stessa Ansv”. Durante il sopralluogo operativo, da quanto reso noto, sono stati acquisiti anche altri elementi che, integrati con i dati che saranno estratti dal registratore di volo, contribuiranno a ricostruire la dinamica del drammatico incidente e le cause che lo hanno determinato.

Due inchieste sull’incidente – Il bilancio dell’incidente di Campo Felice è drammatico: a bordo dell’elicottero c’erano sei persone, tutte morte sul colpo. Il velivolo aveva appena effettuato il recupero di una persona rimasta ferita sulle piste da sci di Campo Felice, il cinquantenne romano Ettore Palanca, che aveva riportato la frattura di una tibia. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo il decollo per il rientro a L'Aquila. Le immagini di quell’ultimo volo dell’elicottero del 118 sono state riprese da un turista che si trovava sulla neve con la sua famiglia. Sul luogo della tragedia c'era una fitta nebbia e un vento che soffiava a 40 chilometri orari. Oltre a Palanca, a bordo dell'elicottero si trovavano il pilota Gianmarco Zavoli, 46 anni, di San Giuliano a Mare (Rimini), il tecnico di bordo e verricellista Mario Matrella, 42 anni, di Putignano (Bari), Davide De Carolis, 40 anni, appartenente al soccorso alpino, il medico Walter Bucci, 57 anni, di Rocca di Cambio (L'Aquila), l'infermiere Giuseppe Serpetti, 59enne di Arischia (L'Aquila). Bucci e De Carolis erano stati anche tra i soccorritori del Rigopiano. Per chiarire la dinamica del tragico incidente sono state aperte due inchieste, una della Procura dell'Aquila, l'altra dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.