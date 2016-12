"Vogliamo un ritorno al futuro". E' questo lo slogan scelto dagli ideatori della campagna "Il mio voto vale" per la promozione di una legge elettorale proporzionale. Dopo il referendum sulla riforma elettorale e la vittoria del fronte del NO il dibattito sulle "regole del gioco", soprattutto qualora si dovesse andare a elezioni anticipate, è tornato a dominare le pagine dei quotidiani. Come è noto il Partito Democratico propone un ritorno al Mattarellum, legge che la Lega di Salvini si è detta pronta a sostenere fin da subito, pur di accelerare un ritorno alle urne. Forza Italia, invece, propone una legge elettorale proporzionale, così come Sinistra Italiana, mentre il Movimento 5 Stelle sembra intenzionato ad attendere la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum, per adattarsi alla legge che seguirà alla decisione della suprema corte.

La campagna per il ritorno al "proporzionale puro"

In questo quadro un gruppo di cittadini ha tentato di dare vita a una campagna dal basso per la promozione del "proporzionale puro" come legge elettorale. Ipotesi che ad oggi appare tra le più improbabili in campo, ma che secondo non pochi esperti di sistemi elettorali sarebbe l'unica in grado di garantire un'effettiva rappresentanza e una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica

"Pensiamo – è scritto nell'appello – che siano troppi i nostri concittadini, soprattutto giovani, non interessati a esercitare la conquista del voto ritenendolo inutile, perché non vedono rappresentate le proprie idee, perché non possono scegliere i propri eletti. Sono stanchi di votare “utile” contro qualcuno scegliendo il meno peggio, sapendo che poi, alla fine, la loro condizione non cambierà, o di certo non in meglio. Le ultime generazioni, a differenza della gran parte dei propri coetanei europei, hanno votato solo con il sistema maggioritario ottenendo sempre governi slegati dagli equilibri politici reali. Per questo, in una fase in cui si discute di una nuova legge elettorale, crediamo che solo un sistema proporzionale, che faccia valere il principio costituzionale di un voto “libero e uguale”, possa garantire un ritorno al protagonismo delle idee, un recupero di partecipazione, una spinta alla concretezza".

La Società Italiana di Studi Elettorali: "Proporzionale argine alla crisi della democrazia"

L'ipotesi di un ritorno al proporzionale – sistema vigente in Italia dal 1948 al 1994 – è stata recentemente caldeggiata anche da Antonio Florida, presidente della Società Italiana di Studi Elettorali – che in un contributo pubblicato sul Manifesto ha dichiarato: "Tornare a votare con una legge elettorale proporzionale si configura oramai come una condizione, necessaria anche se certo non sufficiente, perché si possa sperare di porre un argine alla crisi della democrazia italiana". Si tratta, per Florida, della "risposta più saggia alla situazione creatasi come conseguenza dell’avventurismo politico di Renzi. Le ragioni che depongono a favore di questa scelta sono molteplici e si possono riassumere così: ridare la parola alla politica".

Così in Europa: proporzionale in 21 su 28 paesi.

Le possibilità che venga approvata una legge elettorale proporzionale pura appaiono remote, anche se i promotori della campagna ricordano che si tratta del sistema maggiormente in uso in tutta Europa: dalla Germania alla Spagna, dalla Grecia all'Olanda, quasi tutte le nazioni del vecchio continente – 21 su 28, per l'esattezza – optano per una legge proporzionale, anche se a variare è la soglia di sbarramento: "Fanno eccezione, oltre la piccola Malta, due stati: una monarchia costituzionale storicamente bipartita, il Regno Unito, e uno stato a impianto presidenzialista, la Francia. Tutte le democrazie parlamentari usano sistemi proporzionali o, in minor misura, misti", ricorda la campagna Il Mio Voto Vale.