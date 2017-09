Angela Merkel ce l'ha fatta, ancora una volta. Secondo i primi exit poll, il suo partito, la CDU, è in testa con il 32,5% alle elezioni politiche in Germania. La Spd di Martin Schulz ottiene invece il 20%, mentre il partito di estrema destra "Alternative für Deutschland" sfonda con il 13,5%, entrando così per la prima volta al Bundestag e diventando il terzo partito del Paese. Tornano i liberali, attestati al 10%. È questo quanto emerge alla chiusura delle urne, registrata alle 18:00. Sono stati più di 61 i milioni di cittadini che sono stati chiamati oggi, 24 settembre, ad esprimere la propria preferenza.

"È una pesante sconfitta per l'SPD, oggi finisce per noi la grande coalizione", ha detto Manuela Schwesig, una delle esponenti di spicco dell'SDP, commentando i risultati parziali. Con questi numeri, e vista la posizione dei socialdemocratici, l'unica coalizione di governo possibile sarebbe la cosiddetta "Giamaica", la coabitazione insieme alla Cdu dei liberali dell'Fdp e dei Verdi. In questo modo la Spd resterebbe fuori dall'esecutivo, evitando che l'estrema destra AfD diventi il primo partito d'opposizione. "Siamo nel parlamento tedesco e cambieremo questo paese – ha detto il candidato di punta di Afd, Alexander Gauland -. Qualsiasi governo si formerà dovremo fare attenzione. Combatteremo contro Merkel o chiunque sarà alla guida del governo".