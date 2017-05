A poche ore dall’apertura dei seggi per il ballottaggio delle presidenziali francesi l’Isis ha lanciato un appello a “uccidere i candidati e il personale nei seggi”. L’appello, secondo quanto riferisce il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web "Site", è apparso nella versione francese del magazine Rumiyah, pubblicato online alla vigilia del voto. “Non dimenticate il vostro dovere di musulmani, scegliete un candidato per ucciderlo e un seggio per darlo alle fiamme”, recita quindi l'appello in francese ai lupi solitari.

Nuovo lancio di uova contro Marine Le Pen.

Intanto anche oggi, il giorno dopo la contestazione in Bretagna, la candidata del Front National Marine Le Pen è stata nuovamente contestata. Le Pen è giunta a sorpresa a Reins ed è stata accolta con fischi, slogan e il lancio di qualche uova. Protetta dal servizio d’ordine, la candidata all’Eliseo è entrata all’interno della cattedrale di Reims. “I sostenitori del signor Macron agiscono con violenza ovunque, anche alla cattedrale di Reims, un luogo simbolico e sacro. Nessuna dignità”: ha poi scritto su Twitter Marine Le Pen. Quale che sia il risultato del ballottaggio di domenica prossima “abbiamo cambiato tutto”, ha detto la candidata in un'intervista all'Ap aggiungendo di aver ottenuto “una vittoria ideologica”. “Anche se non raggiungeremo il nostro obiettivo, in ogni caso è nata una gigantesca forza politica”, ha detto ancora parlando di un partito che è riuscito a “imporre una revisione” della politica francese.

Emmanuel Macron avanza nei sondaggi.

Secondo gli ultimi sondaggi dalle urne uscirà vincitore Emmanuel Macron. Stando a un'inchiesta Elabe per BMFTV e l'Express, l'ex ministro guadagna tre punti percentuali e si attesta sul 62 percento delle preferenze contro il 38 percento della rivale. Un vantaggio determinato dalla scelta di una parte degli elettori di Jean-Luc Mélenchon di sostenere Macron: il 54 percento di loro avrebbe scelto di dare il proprio appoggio al candidato di En marche, il 10 percento in più di quelli che avevano detto di volerlo fare quando interpellati il 2 maggio. Il 9 percento di loro voterebbe invece per Marine Le Pen, il nove per cento in meno.