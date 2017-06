Oggi i cittadini parmensi si sono recati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della città emiliana. In corsa per queste amministrative 2017 c'erano undici candidati sindaco, di ogni fazione politica: l'attuale primo cittadino uscente Federico Pizzarotti con la lista Effetto Parma, per il centrosinistra Paolo Scarpa, per il centrodestra Laura Cavandoli, per il Pci Ettore Manno, per Lista Parma non ha paura Luigi Alfieri, per il Movimento 5 Stelle Daniele Ghirarduzzi, per lista SiAmoParma, ‘Fare! con Flavio Tosi' e lista del Movimento Nuovi Consumatori Filippo Greci, per Casapound Emanuele Bacchieri, per lista Centristi per Parma Giuseppe Pellacini, per la lista "nuova voce di Parma" Pia Russo e infine Laura Bergamini per il Pc di Marco Rizzo. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno 2017.

In base al primo exit poll di Emg per La7, a Parma il candidato sindaco Federico Pizzarotti (lista civica) è al 36-40,5% e dovrebbe vedersela al ballottaggio con Paolo Scarpa (centrosinistra) al 27-31%, Laura Cavandoli (centrodestra) è al 15-19%. Daniela Ghilarduzzi (M5s) 3-7%."Siamo arrivati a questi ballottaggi molto più consapevoli rispetto all'altra volta e molto più preparati dopo 5 anni non facili, il ballottaggio è una sfida che riparte da zero. Spero che le persone ragioneranno con la loro testa, noi abbiamo un'idea chiara e su questo lavoreremo". Lo afferma lo stesso Pizzarotti, commentando i primi dati delle elezioni di Parma.

Cosa sono gli exit poll.

Gli exit poll sono come noto delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi: i cittadini vengono intercettati dagli addetti delle società di rilevazioni e indicano il loro voto, coperti dall'anonimato. I risultati sono poi centralizzati e “pesati”, in modo da fornire una stima generale delle intenzioni di voto, che sia anche attendibile.

Federico Pizzarotti.

È l'attuale primo cittadino di Parma, eletto nel 2012 con il Movimento 5 Stelle. Dopo i primi cinque anni di mandato a deciso di ripresentarsi con la lista EffettoParma, nata dopo la sua uscita dal M5S in aperta contestazione con il fondatore Beppe Grillo.

Paolo Scarpa.

Paolo Scarpa è il candidato del centrosinistra parmense, sostenuto dal Pd e da Parma Unita. Scarpa mira a riportare Parma sotto la guida del centrosinistra dopo 19 anni.

Laura Cavandoli.

Avvocato, Laura Cavandoli è la candidata del centrodestra. Leghista, è sostenuta da una coalizione composta da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Si batte per avere politiche di sicurezza più incisive.

Ettore Manno.

Attuale consigliere comunale, Manno si presenta è sostenuto da Comunisti italiani e Rifondazione comunista e rappresenta quella parte di elettorato che si sente "più a sinistra del Pd".

Luigi Alfieri.

Sostenuto dalla lista ‘Parma non ha paura', Alfieri si occupa di sicurezza e lotta contro il degrado. In passato è stato scrittore e giornalista, molto conosciuto nel parmense.

Daniele Ghirarduzzi.

Daniele Ghirarduzzi è il candidato scelto dal fondatore Beppe Grillo per sfidare l'ex grillino Pizzarotti. Sostenuto dal Movimento 5 Stelle, si presenta con un programma fondato sui valori del M5S di trasparenza e partecipazione e sostiene che l'attuale sindaco parmense sia "attaccato alla poltrona".

Filippo Greci.

Noto per le sue battaglie a favore dei diritti dei consumatori con il Movimento Nuovi Consumatori, di cui è stato presidente nazionale, Greci si candida a sindaco di Parma con la lista SiAmoParma, sostenuto anche dalla lista ‘Fare! con Flavio Tosi' e la lista e dalla lista del Movimento Nuovi Consumatori.

Emanuele Bacchieri.

Sostenuto dal movimento di estrema destra Casa Pound, Bacchieri si presenta alle elezioni contestando l'operato dell'attuale sindaco uscente Federico Pizzarotti, criticando soprattutto le politiche in materia di sicurezza.

Giuseppe Pellacini.

Ex esponente dell'Udc e attuale consigliere comunale, Pellacini si presenta con la lista Centristi per Parma. Contesta l'operato di Pizzarotti e sostiene che Parma non sia più una città sicura.

Pia Russo.

Sostenuta dalla lista civica ‘La nuova voce di Parma', Pia Russo è una sindacalista molto attenta alle tematiche relative alla lotta contro la povertà e alla difesa degli animali.

Laura Bergamini.

Educatrice, esponente dell'estrema sinistra, si presenta come candidata sindaco del partito comunista di Marco Rizzo. Si batte per la riconquista dei diritti dei lavoratori.