Nella giornata di oggi i cittadini di Palermo si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza e rinnovare sindaco e giunta comunale della città capoluogo della Sicilia. In totale, nell'agone politico, c'erano sono sei candidati sindaco, di ogni fazione politica: Leoluca Orlando per il centrosinistra, Fabrizio Ferrandelli per il centrodestra, Ugo Forello per il Movimento 5 Stelle, Ismaele La Vardera per la lista Centrodestra per Palermo, Ciro Lomonte per Siciliani Liberi e Nadia Spallitta per Nadia Spallitta sindaco. Le liste dei candidati Francesco Messina e Marco Lo Bue non sono invece state ammesse dalla commissione elettorale. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno 2017.

I primi dati degli exit poll sembrano incoronare Leoluca Orlando. In base a quanto emerso da Ipr Marketing-Istituto Piepoli, il sindaco uscente potrebbe vincere già al primo turno: come prevede la legge elettorale siciliana, gli basterebbe raggiungere il 40% dei voti, per ottenere la vittoria la primo turno. I dati dicono che è al 39-43%, mentre Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) si ferma al 26-30%, Ugo Forello (M5S) al 18-22%, Ismaele La Vardera (centrodestra) 2-4%.

Exit poll comunali 2017, dover seguirli.

Come noto, dopo le polemiche degli ultimi anni sull'attendibilità degli exit poll e alcuni turni elettorali di "pausa", da qualche tempo la gran parte delle trasmissioni televisive di approfondimento ha reintrodotto la diffusione degli exit poll nel corso degli speciali elettorali. Così questa sera avremo i primi exit poll e successivamente le proiezioni in tempo reale sia nell'approfondimento su RaiNews, sia nella Maratona Mentana di La7, sia nello speciale di SkyTg24.

Leoluca Orlando.

Per il centrosinistra si presenta Leoluca Orlando, sostenuto da Lista Alleanza per Palermo, Lista Palermo 2022, Lista Movimento 139, Lista Mosaico Palermo, Lista Uniti per Palermo, Lista Sinistra Comune e Lista Democratici e Popolari.

Leoluca Orlando, nato a Palermo nel 1947, è stato quattro volte sindaco di Palermo ed si candida per il quinto mandato, non consecutivo. Nel corso della cosiddetta Prima Repubblica è stato un esponente della sinistra della Democrazia Cristiana. Eletto sindaco di Palermo per la prima volta nel 1985, si è poi ricandidato nel 1993, nel 1997 e nel 2012 venendo riconfermato a ogni tornata elettorale.

Fabrizio Ferrandelli.

Per il centrodestra si presenta Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da Lista Per Palermo con Fabrizio, Lista I Coraggiosi, Lista Palermo prima di tutto, Lista Udc, Lista Cantiere Popolare, Lista Forza Italia e Lista Al Centro.

Nato nel 1980, Ferrandelli già nel 2012 si scontrò con Orlando alle scorse amministrative e anche questa volta sembra essere lo sfidante più accreditato per un eventuale ballottaggio contro l'ex quattro volte sindaco. Nel 2012 Ferrandelli si è candidato alle primarie del centrosinistra ed è risultato a sorpresa il vincitore della tornata battendo Rita Borsellino, sostenuta dal PD. Dopo aver inizialmente aderito al Partito Democratico, Ferrandelli è stato eletto all'Assemblea Regionale Siciliana, da cui poi si è dimesso, lasciando il PD e fondando il movimento I Coraggiosi. Ora è sostenuto da una coalizione di liste del centrodestra.

Ugo Forello.

Per il Movimento 5 Stelle si presenta Ugo Forello, sostenuto unicamente dalla Lista Movimento 5 Stelle.

Nato nel 1978, Ugo Forello è un avvocato, tra i fondatori dell'associazione antiracket Addio Pizzo. È stato scelto dal Movimento 5 Stelle con il classico metodo delle comunarie indette online sul Blog di Beppe Grillo e nel corso delle settimane a ridosso del voto è finito al centro di una diatriba scatenata da una delle fazioni locali del Movimento 5 Stelle, che ha maldigerito la sua vittoria alle comunarie.

Ismaele La Vardera.

Sempre per il centrodestra si presenta Isamele La Vardera, sostenuto da Lista Centrodestra per Palermo.

Di professione reporter per il programma televisivo Le Iene, La Vardera è nato nel 1993, ha 24 anni e corre come sindaco di Palermo per una lista civica di centrodestra. Il principale sponsor è Noi con Salvini, il progetto meridionale lanciato dalla Lega Nord qualche anno fa.

Ciro Lomonte.

Ciro Lomonte si presenta invece con la Lista Siciliani Liberi.

Architetto, nato a Palermo nel 1960, è il candidato "indipendentista" e con il suo movimento Siciliani Liberi punta, appunto, all'indipendenza della Regione Sicilia.

Nadia Spallitta.

Unica donna candidata sindaco è Nadia Spallitta, sostenuta da Lista Nadia Spallitta Sindaco, è il candidato autonomo dei Verdi. Spallitta, avvocato cassazionista, nata ad Agrigento, storica esponente della sinistra siciliana, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale.