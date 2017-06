Domenica 11 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini de L'Aquila sono chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale della città abruzzese. In corsa per queste amministrative 2017 ci sono sette candidati sindaco, di ogni fazione politica: Americo Di Benedetto, candidato della coalizione civico progressista ‘Vivendo L'Aquila', Pierluigi Biondi, candidato di centrodestra, Fabrizio Righetti, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle, Carla Cimoroni, candidata della coalizione sociale, Claudia Pagliariccio, sostenuta dalla lista di CasaPound Italia, Nicola Trifuoggi, candidato della coalizione L'Aquila Polis, Giancarlo Silveri, sostenuto dalla lista di Riscatto Popolare. L'eventuale ballottaggio si terrà domenica 25 giugno 2017.

Americo Di Benedetto

È il candidato della coalizione civico progressista ‘Vivendo L'Aquila', sostenuto dalle liste Territorio Collettivo, L'Aquila Sicurezza Lavoro, Articolo 1 per L'Aquila – Democratici e progressisti, Democratici e socialisti per L'Aquila e frazioni, Cambiare Insieme, Partito Democratico, Abruzzo Civico, Socialisti e Popolari, Il Passo Possibile. Vincitore delle primarie di coalizione contro lo sfidante Pietrucci, Di Benedetto è nato a L'Aquila nel 1968. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio. Già sindaco di Acciano per due mandati, Di Benedetto è commercialista e revisore dei conti, nonché presidente di Gran Sasso Acqua.

Pierluigi Biondi

È il candidato di centrodestra, sostenuto dalle liste Rivoluzione Cristiana, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Benvenuto Presente, L'Aquila futura, Unione di Centro, Noi con Salvini. Biondi ha 42 anni ed è un dipendente pubblico, già sindaco di Villa Sant’Angelo per due mandati.

Fabrizio Righetti

È il candidato del Movimento 5 Stelle, sostenuto dalla sola lista M5S. Ingegnere, 48 anni, è stato scelto dagli iscritti grillini mediante le tradizionali comunarie ospitate sul Blog di Beppe Grillo.

Carla Cimoroni

È la candidata della coalizione sociale, sostenuta dalle liste L'Aquila Bene Comune-L'Aquila a Sinistra, L'Aquila chiama Chi ama L'Aquila, L'Aquila che Vogliamo). Dipendente Arta, 43 anni, Cimoroni è il nome espresso dalla coalizione della sinistra aquilana in rottura con il centrosinistra dem.

Claudia Pagliariccio

È la candidata di CasaPound Italia. Insegnante, Pagliariccio ha 36 anni ed in passato è stata candidata alle amministrative del 2012 con Prospettiva 2022 a sostegno di Giorgio De Matteis.

Nicola Trifuoggi

È il candidato della coalizione L'Aquila Polis, sostenuto dalle liste Progetto Trifuoggi per L'Aquila e Città Territorio L'Aquila. Trifuoggi ha 75 anni, è stato procuratore capo dell’Aquila e di Pescara nonché vice sindaco con il centrosinistra uscente.

Giancarlo Silveri

È il candidato sostenuto dalla lista civica Riscatto Popolare, che ha l'appoggio del Movimento Idea di Gaetano Quagliariello. Silveri ha 73 anni ed è stato manager dell’Azienda sanitaria locale aquilana numero 1.