Domenica 11 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini genovesi sono chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale del capoluogo ligure. In corsa per queste amministrative 2017 ci sono sette candidati sindaco, di ogni fazione politica: Gianni Crivello per il centrosinistra, Marco Bucci per il centrodestra, Luca Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Marika Cassimatis per lista Cassimatis, Paolo Putti per Chiamami Genova, Arcangelo Merella per Ge9si e Marco Mori per Riscossa Italia. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno 2017.

Gianni Crivello.

Sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche Lista Crivello e Genova Cambia, Crivello è nato a Genova nel 1952, è stato eletto il 6 maggio 2012 fra le fila di Sinistra Ecologia Libertà, nominato Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni dal sindaco Doria. Diplomato come infermiere professionale, dal 1972 è stato dipendente pubblico della Asl 3 Genovese, successivamente ha collaborato nella segreteria del vice sindaco Claudio Montaldo e con il vice presidente del Senato Carlo Rognoni. Dal 2007 al maggio 2012 è stato presidente del V Municipio della Valpolcevera.

Marco Bucci.

Sostenuto da Forza Italia, Lega Nord e Lista Musso – Direzione Italia, Bucci è nato a Genova nel 1959, cresciuto a Nervi. Appassionato di escursionismo e alpinismo, è stato un boy scout ed è laureato in Chimica Farmaceutica e Farmacia. Ha vissuto tra Europa e Stati Uniti, ricoprendo importanti ruoli manageriali. Bucci è sposato e ha due figli.

Luca Pirondini.

Sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Pirondini è il candidato "ripescato" che ha vinto la seconda votazione delle comunarie grilline dopo l'annullamento della vittoria di Marika Cassimatis. Nato a Genova nel 1981, è un professore d'orchestra e rappresentante di commercio nel settore alimentare. Attivista del Movimento 5 Stelle dal novembre 2012.

Marika Cassimatis.

Sostenuta dalla lista civica "Lista Cassimatis", Marika Cassimatis è nata a Montecarlo nel 1962 ed è un'insegnante, laureata in Scienze Politiche e in Geografia. Cassimatis è improvvisamente salita agli onori delle cronache nazionali qualche mese fa, dopo che Beppe Grillo in persona, accusandola di aver tenuto dei comportamenti contrari al codice etico del M5S, annullò la vittoria della professoressa alle comunarie genovesi, ripronendo agli iscritti in seconda votazione il candidato Pirondini, giunto secondo in quella stessa votazione.

Paolo Putti.

Sostenuto dalla lista civica Chiamami Genova, Paolo Putti è nato a Genova nel 1969, è sposato e ha tre figlie. Specializzato in Scienze Sociali e tecnico dei servizi socio-assistenziali, lo scorso 6 maggio del 2012 viene eletto consigliere comunale. Dal febbraio 2000 lavora come educatore presso il Consorzio Sociale Agorà Cooperativa Cosset. Non si è mai laureato, ha mollato la carriera universitaria a due esami dalla fine.

Arcangelo Merella.

Sostenuto dalla lista civica GE9sì, Arcangelo Maria Merella è nato a Genova nel 1953, è sposato e ha due figli. Dal 1985 al 1990 è stato capo gabinetto del Vice Sindaco del Comune di Genova seguendo in modo particolare le iniziative connesse alle grandi opere della città nell'ambito dei programmi per i Mondiali di Calcio del '90. Nel 1990 passa in Regione Liguria dove ricopre la posizione di capo gabinetto presso la Vice Presidenza della Giunta e presso la Vice Presidenza del Consiglio. Dal 1997 al 2007 è assessore alla Mobilità, Trasporti, Polizia Municipale e Protezione Civile al Comune di Genova.

Marco Mori.

Sostenuto dal partito Riscossa Italia, del quale è anche il segretario, Marco Mori è nato a Rapallo nel 1978, avvocato e titolare dell'omonimo studio legali Mori. È il candidato sovranista in corsa per la poltrona da primo cittadino di Genova, favorevole all'uscita dell'Italia dall'Euro, dalla Nato e dall'Unione europea.